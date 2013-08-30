Планы на осень: 32 новых бара, ресторана и кафе Кафе-бар, совмещенный с парикмахерской, несколько кофеен, сыроедческий ресторан и пиццерия от владельцев «Дома быта» — The Village узнал, какие заведения откроются в городе этой осенью.