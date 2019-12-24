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«Я реставрирую радиолы. И монтирую в них Bluetooth»
«Я реставрирую радиолы. И монтирую в них Bluetooth» «Радиола, как машина времени, может перенести в 1960-е»
«Я реставрирую радиолы. И монтирую в них Bluetooth»

«Я реставрирую радиолы. И монтирую в них Bluetooth»
«Радиола, как машина времени, может перенести в 1960-е»