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Разговорчики в строю: Что обсуждают полицейские по радиосвязи
Разговорчики в строю: Что обсуждают полицейские по радиосвязи Два похищения, план «Перехват», потерявшийся китаец и 100 человек, перекрывших дорогу, — сотрудники The Village провели выходные, слушая радиоперехват разговоров петербургских спецслужб.
Разговорчики в строю: Что обсуждают полицейские по радиосвязи

Разговорчики в строю: Что обсуждают полицейские по радиосвязи
Два похищения, план «Перехват», потерявшийся китаец и 100 человек, перекрывших дорогу, — сотрудники The Village провели выходные, слушая радиоперехват разговоров петербургских спецслужб.