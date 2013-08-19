Разговорчики в строю: Что обсуждают полицейские по радиосвязи Два похищения, план «Перехват», потерявшийся китаец и 100 человек, перекрывших дорогу, — сотрудники The Village провели выходные, слушая радиоперехват разговоров петербургских спецслужб.