вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Производственный процесс: Как делают ботинки
Как это работает
Производственный процесс: Как делают ботинкиH&F посетил фабрику Ralf Ringer и узнал, что в создании каждого ботинка участвуют не меньше 40 человек.
1
Производственный процесс: Как делают ботинки
Как это работает

Производственный процесс: Как делают ботинки H&F посетил фабрику Ralf Ringer и узнал, что в создании каждого ботинка участвуют не меньше 40 человек.