Сага о коварном Рамбутане Выхода было всего два: либо позволить злобному газообразному другу Иова завладеть мной, либо покончить с ним раз и навсегда. (В библии Рам – вузитянин, один из друзей Иова, приходивших к нему во время его болезни. Бутан – газ.) И я принял решение, спасшее меня от неминуемой волосатой гибели. По дороге домой я заглянул в Азбуку Вкуса и купил упаковку этих злобных мужских яйц.