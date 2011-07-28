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В жару инспекторы ДПС предлагают воду В рамках акции «Раскаленный город» на 50 постах ДПС установили кулеры, чтобы все желающие могли утолить жажду.

В жару инспекторы ДПС предлагают воду
В рамках акции «Раскаленный город» на 50 постах ДПС установили кулеры, чтобы все желающие могли утолить жажду.