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Рестораны «Юлина кухня» и Nobu, вторая кофейня West 4. Coffee Brew Bar и киоск Unicorn Corn
Открытия недели
Рестораны «Юлина кухня» и Nobu, вторая кофейня West 4. Coffee Brew Bar и киоск Unicorn CornКиоск «Пян-сё» в «Сокольниках» и pop-up кафе при кулинарной школе Ragout: The Village — об интересных открытиях недели
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Рестораны «Юлина кухня» и Nobu, вторая кофейня West 4. Coffee Brew Bar и киоск Unicorn Corn
Открытия недели

Рестораны «Юлина кухня» и Nobu, вторая кофейня West 4. Coffee Brew Bar и киоск Unicorn Corn Киоск «Пян-сё» в «Сокольниках» и pop-up кафе при кулинарной школе Ragout: The Village — об интересных открытиях недели

Новости ресторанов

При кулинарной школе Ragout открывают pop-up кафе

В новом кафе 25 учеников школы во главе с шеф-поваром Николаем Федотовым будут готовить сет из семи блюд

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Новости ресторанов

При кулинарной школе Ragout открывают pop-up кафе В новом кафе 25 учеников школы во главе с шеф-поваром Николаем Федотовым будут готовить сет из семи блюд

Три небанальных завтрака с яйцами
Рецепты шефов
Три небанальных завтрака с яйцамиВ новом выпуске «Лучших завтраков Москвы дома» бренд-шеф «Brasserie Мост» Режис Тригель рассказывает, как приготовить перепелиное яйцо-кокот, пашот с рататуем и яйцо в кляре
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Три небанальных завтрака с яйцами
Рецепты шефов

Три небанальных завтрака с яйцами В новом выпуске «Лучших завтраков Москвы дома» бренд-шеф «Brasserie Мост» Режис Тригель рассказывает, как приготовить перепелиное яйцо-кокот, пашот с рататуем и яйцо в кляре

Праздник «Еды»: Что и как готовили участники фестиваля
Рестораны
Праздник «Еды»: Что и как готовили участники фестиваляПорк-корн, мозговые кости и рогалики в «Дарах природы», халяльные бургеры, вьетнамские сэндвичи бан ми шефа Nobu, профитроли с крабом Beard Papa's — The Village о том, как прошёл третий Праздник «Еды»
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Праздник «Еды»: Что и как готовили участники фестиваля
Рестораны

Праздник «Еды»: Что и как готовили участники фестиваля Порк-корн, мозговые кости и рогалики в «Дарах природы», халяльные бургеры, вьетнамские сэндвичи бан ми шефа Nobu, профитроли с крабом Beard Papa's — The Village о том, как прошёл третий Праздник «Еды»