Открытия недели
Рестораны «Юлина кухня» и Nobu, вторая кофейня West 4. Coffee Brew Bar и киоск Unicorn CornКиоск «Пян-сё» в «Сокольниках» и pop-up кафе при кулинарной школе Ragout: The Village — об интересных открытиях недели
Открытия недели
Рестораны «Юлина кухня» и Nobu, вторая кофейня West 4. Coffee Brew Bar и киоск Unicorn Corn Киоск «Пян-сё» в «Сокольниках» и pop-up кафе при кулинарной школе Ragout: The Village — об интересных открытиях недели
Новости ресторанов
При кулинарной школе Ragout открывают pop-up кафе
В новом кафе 25 учеников школы во главе с шеф-поваром Николаем Федотовым будут готовить сет из семи блюд
Новости ресторанов
При кулинарной школе Ragout открывают pop-up кафе В новом кафе 25 учеников школы во главе с шеф-поваром Николаем Федотовым будут готовить сет из семи блюд
Рецепты шефов
Три небанальных завтрака с яйцамиВ новом выпуске «Лучших завтраков Москвы дома» бренд-шеф «Brasserie Мост» Режис Тригель рассказывает, как приготовить перепелиное яйцо-кокот, пашот с рататуем и яйцо в кляре
Рецепты шефов
Три небанальных завтрака с яйцами В новом выпуске «Лучших завтраков Москвы дома» бренд-шеф «Brasserie Мост» Режис Тригель рассказывает, как приготовить перепелиное яйцо-кокот, пашот с рататуем и яйцо в кляре
Рестораны
Праздник «Еды»: Что и как готовили участники фестиваляПорк-корн, мозговые кости и рогалики в «Дарах природы», халяльные бургеры, вьетнамские сэндвичи бан ми шефа Nobu, профитроли с крабом Beard Papa's — The Village о том, как прошёл третий Праздник «Еды»
Рестораны