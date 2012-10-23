Город
Улицы продолжат чистить химическим реагентом
Чиновники не успели закупить бишофит, которым собирались чистить улицы, поэтому в этом году снова будут использовать химические реагенты.
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Улицы продолжат чистить химическим реагентом Чиновники не успели закупить бишофит, которым собирались чистить улицы, поэтому в этом году снова будут использовать химические реагенты.
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Улицы Москвы будут очищать минеральным реагентом
Москва отказывается от химических реагентов, вместо них очищать дороги этой зимой будут с помощью бишофита.
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