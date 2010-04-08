«Реальность.doc» и Beat Film Festival: Что творится в кино? Александр Расторгуев и Кирилл Сорокин обсуждают налитый до половины стакан российской документалистики.
Комментарий: Иван Вдовин о фильме «Реальность. Начало» The Village поговорил с креативным продюсером проекта «Реальность. Начало» Иваном Вдовиным о будущем полнометражном фильме и о том, как его герои связаны с Москвой.
Новый Арбат Власти обещают очистить Арбат от торговых палаток в течение двух недель. Вся несанкционированная торговля на улице прекратится ко Дню Победы, заявил начальник управления координации деятельности по обеспечению безопасности Москвы Валерий Кадацкий.