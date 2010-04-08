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«Реальность.doc» и Beat Film Festival: Что творится в кино? Александр Расторгуев и Кирилл Сорокин обсуждают налитый до половины стакан российской документалистики.

«Реальность.doc» и Beat Film Festival: Что творится в кино?
Александр Расторгуев и Кирилл Сорокин обсуждают налитый до половины стакан российской документалистики.

Комментарий: Иван Вдовин о фильме «Реальность. Начало» The Village поговорил с креативным продюсером проекта «Реальность. Начало» Иваном Вдовиным о будущем полнометражном фильме и о том, как его герои связаны с Москвой.

Комментарий: Иван Вдовин о фильме «Реальность. Начало»
The Village поговорил с креативным продюсером проекта «Реальность. Начало» Иваном Вдовиным о будущем полнометражном фильме и о том, как его герои связаны с Москвой.

Новый Арбат
Новый Арбат Власти обещают очистить Арбат от торговых палаток в течение двух недель. Вся&nbsp;несанкционированная&nbsp;торговля на улице&nbsp;прекратится&nbsp;ко Дню Победы,&nbsp;заявил начальник управления координации деятельности по обеспечению безопасности Москвы Валерий Кадацкий.
Новый Арбат

Новый Арбат
Власти обещают очистить Арбат от торговых палаток в течение двух недель. Вся&nbsp;несанкционированная&nbsp;торговля на улице&nbsp;прекратится&nbsp;ко Дню Победы,&nbsp;заявил начальник управления координации деятельности по обеспечению безопасности Москвы Валерий Кадацкий.