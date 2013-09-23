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Фото ночи: Скейтерский чемпионат в метро В ночь с воскресенья на понедельник на станции московского метро «Воробьёвы горы» прошёл чемпионат Red Bull Skate Underground. Фоторепортаж The Village.

Фото ночи: Скейтерский чемпионат в метро
В ночь с воскресенья на понедельник на станции московского метро «Воробьёвы горы» прошёл чемпионат Red Bull Skate Underground. Фоторепортаж The Village.