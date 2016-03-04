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Люди в городе
Участники православного клуба единоборств — о вере и насилии
The Village поговорил с членами православного клуба единоборств «Сила духа» о том, сочетается ли бокс с христианскими заповедями
Люди в городе
Участники православного клуба единоборств — о вере и насилии
The Village поговорил с членами православного клуба единоборств «Сила духа» о том, сочетается ли бокс с христианскими заповедями