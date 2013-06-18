Истории
Что будет с интернетом в РоссииРегулятор Рунета, налог на Google и запрещённые паблики — The Village разобрался, что российские чиновники делают с интернетом
Истории
Что будет с интернетом в России Регулятор Рунета, налог на Google и запрещённые паблики — The Village разобрался, что российские чиновники делают с интернетом
Ситуация
Ввести «право на забвение» в интернете
Помощник президента Игорь Щёголев предложил прописать в российском законодательстве право пользователя на удаление из Сети информации о нём
Ситуация
Ввести «право на забвение» в интернете Помощник президента Игорь Щёголев предложил прописать в российском законодательстве право пользователя на удаление из Сети информации о нём
Комментарий
Денис Крючков («Хабрахабр») о внесении его сайта в реестр РоскомнадзораСтало известно, что Роскомнадзор направил уведомления Facebook, Twitter, Gmail, а также отраслевому проекту «Хабрахабр». В течение пяти дней компании должны зарегистрироваться в специальном реестре
Комментарий
Денис Крючков («Хабрахабр») о внесении его сайта в реестр Роскомнадзора Стало известно, что Роскомнадзор направил уведомления Facebook, Twitter, Gmail, а также отраслевому проекту «Хабрахабр». В течение пяти дней компании должны зарегистрироваться в специальном реестре
Hopes & Fears
Все умрут, а мы останемся: Предприниматели — о возможной блокировке Facebook и TwitterРоскомнадзор объявил, что может заблокировать Facebook и Twitter уже завтра. Хоть Медведев посоветовал чиновникам «иногда включать мозги», H&F рассмотрел крайний случай.
Hopes & Fears
Все умрут, а мы останемся: Предприниматели — о возможной блокировке Facebook и Twitter Роскомнадзор объявил, что может заблокировать Facebook и Twitter уже завтра. Хоть Медведев посоветовал чиновникам «иногда включать мозги», H&F рассмотрел крайний случай.
Истории
Айфон в кармане ватника: Как Рунет потерял свободуС чьей помощью государству удалось поставить интернет под свой контроль? Ответ — в очерке Насти Черниковой об истории регулирования Сети в России.
Истории
Айфон в кармане ватника: Как Рунет потерял свободу С чьей помощью государству удалось поставить интернет под свой контроль? Ответ — в очерке Насти Черниковой об истории регулирования Сети в России.
Как это работает
Кому сейчас легко: Доходы и риски самых популярных видов бизнесаH&F выяснил, насколько сложно и выгодно владеть рекламным агентством, автомастерской, кафе и другими компаниями.
Как это работает