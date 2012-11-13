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Новости

Вода в Славянке окрасилась синим. От реки исходит химический запах

Местные жители сообщили о загрязнении в надзорные ведомства

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Новости

Вода в Славянке окрасилась синим. От реки исходит химический запах Местные жители сообщили о загрязнении в надзорные ведомства

Новости

Река Лубья окрасилась в серый цвет. Славянка покрылась пленкой

Вчера вечером жители северных районов пожаловались на химический запах из канализации

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Новости

Река Лубья окрасилась в серый цвет. Славянка покрылась пленкой Вчера вечером жители северных районов пожаловались на химический запах из канализации

Новости

Росприроднадзор проверит информацию о загрязнении Славянки

Местные жители рассказали о неприятном запахе от реки

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Новости

Росприроднадзор проверит информацию о загрязнении Славянки Местные жители рассказали о неприятном запахе от реки

Новости

В Петербурге ликвидируют разлив нефти на реке Славянка

В устье реки установили заграждения, чтобы не допустить попадания нефтепродуктов в акваторию Невы

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Новости

В Петербурге ликвидируют разлив нефти на реке Славянка В устье реки установили заграждения, чтобы не допустить попадания нефтепродуктов в акваторию Невы

Ситуация

Гринпис присваивает сточным трубам имена чиновников

Сточные трубы, сбрасывающие отходы в реку Славянку, теперь носят имена чиновников, ответственных за охрану природы. Именные таблички повесил на трубах петербургский Гринпис.

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Ситуация

Гринпис присваивает сточным трубам имена чиновников Сточные трубы, сбрасывающие отходы в реку Славянку, теперь носят имена чиновников, ответственных за охрану природы. Именные таблички повесил на трубах петербургский Гринпис.