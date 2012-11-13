Вода в Славянке окрасилась синим. От реки исходит химический запах
Местные жители сообщили о загрязнении в надзорные ведомства
Вода в Славянке окрасилась синим. От реки исходит химический запах Местные жители сообщили о загрязнении в надзорные ведомства
Река Лубья окрасилась в серый цвет. Славянка покрылась пленкой
Вчера вечером жители северных районов пожаловались на химический запах из канализации
Река Лубья окрасилась в серый цвет. Славянка покрылась пленкой Вчера вечером жители северных районов пожаловались на химический запах из канализации
Росприроднадзор проверит информацию о загрязнении Славянки
Местные жители рассказали о неприятном запахе от реки
Росприроднадзор проверит информацию о загрязнении Славянки Местные жители рассказали о неприятном запахе от реки
В Петербурге ликвидируют разлив нефти на реке Славянка
В устье реки установили заграждения, чтобы не допустить попадания нефтепродуктов в акваторию Невы
В Петербурге ликвидируют разлив нефти на реке Славянка В устье реки установили заграждения, чтобы не допустить попадания нефтепродуктов в акваторию Невы
Гринпис присваивает сточным трубам имена чиновников
Сточные трубы, сбрасывающие отходы в реку Славянку, теперь носят имена чиновников, ответственных за охрану природы. Именные таблички повесил на трубах петербургский Гринпис.