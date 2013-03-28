Ленинградский зоопарк опубликовал проект реконструкции

В Ленинградском зоопарке должна начаться масштабная реконструкция. С вольеров снимут решётки, для приматов построят собственный остров, а для бегемотов, жирафов и медведей — многоэтажные павильоны.