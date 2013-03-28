Общественные пространства
В Ленинградском зоопарке клетки заменяют стеклянными вольерами
В Ленинградском зоопарке клетки с решёткой заменяют стеклянными вольерами. Первым обновили павильон «Хищные звери», построенный ещё в 1928 году.
Общественные пространства
В Ленинградском зоопарке клетки заменяют стеклянными вольерами В Ленинградском зоопарке клетки с решёткой заменяют стеклянными вольерами. Первым обновили павильон «Хищные звери», построенный ещё в 1928 году.
Общественные пространства
Как реконструируют Ленинградский зоопаркДирекция петербургского зоопарка представила городским властям концепцию реконструкции: двухэтажные вольеры, новые пруды, сеть пешеходных дорожек, деревянная набережная и школа верховой езды.
Общественные пространства
Как реконструируют Ленинградский зоопарк Дирекция петербургского зоопарка представила городским властям концепцию реконструкции: двухэтажные вольеры, новые пруды, сеть пешеходных дорожек, деревянная набережная и школа верховой езды.
Общественные пространства
Ленинградский зоопарк опубликовал проект реконструкции
В Ленинградском зоопарке должна начаться масштабная реконструкция. С вольеров снимут решётки, для приматов построят собственный остров, а для бегемотов, жирафов и медведей — многоэтажные павильоны.
Общественные пространства