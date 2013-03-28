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Общественные пространства

В Ленинградском зоопарке клетки заменяют стеклянными вольерами

В Ленинградском зоопарке клетки с решёткой заменяют стеклянными вольерами. Первым обновили павильон «Хищные звери», построенный ещё в 1928 году.

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Общественные пространства

В Ленинградском зоопарке клетки заменяют стеклянными вольерами В Ленинградском зоопарке клетки с решёткой заменяют стеклянными вольерами. Первым обновили павильон «Хищные звери», построенный ещё в 1928 году.

Общественные пространства
Как реконструируют Ленинградский зоопаркДирекция петербургского зоопарка представила городским властям концепцию реконструкции: двухэтажные вольеры, новые пруды, сеть пешеходных дорожек, деревянная набережная и школа верховой езды.
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Общественные пространства

Как реконструируют Ленинградский зоопарк Дирекция петербургского зоопарка представила городским властям концепцию реконструкции: двухэтажные вольеры, новые пруды, сеть пешеходных дорожек, деревянная набережная и школа верховой езды.

Общественные пространства

Ленинградский зоопарк опубликовал проект реконструкции

В Ленинградском зоопарке должна начаться масштабная реконструкция. С вольеров снимут решётки, для приматов построят собственный остров, а для бегемотов, жирафов и медведей — многоэтажные павильоны.

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Общественные пространства

Ленинградский зоопарк опубликовал проект реконструкции В Ленинградском зоопарке должна начаться масштабная реконструкция. С вольеров снимут решётки, для приматов построят собственный остров, а для бегемотов, жирафов и медведей — многоэтажные павильоны.