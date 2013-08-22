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Пончики из креветок с соусом ремулад Сержа Труто Шеф-повар петербургского ресторана Zig Zag Серж Труто рассказал, как приготовить пончики из креветок с соусом ремулад.

Пончики из креветок с соусом ремулад Сержа Труто
Шеф-повар петербургского ресторана Zig Zag Серж Труто рассказал, как приготовить пончики из креветок с соусом ремулад.