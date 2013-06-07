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Социальная сеть для учёных привлекла $35 млн инвестицийСоциальная сеть для учёных привлекла $35 млн инвестиций
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Успех дня

Социальная сеть для учёных привлекла $35 млн инвестиций Социальная сеть для учёных привлекла $35 млн инвестиций