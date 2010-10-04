Два заместителя Собянина ушли в отставку Первый заммэра столицы Владимир Ресин и заммэра по социальной политике Людмила Швецова покинули свои посты и перешли в Государственную думу.
Два заместителя Собянина ушли в отставку Первый заммэра столицы Владимир Ресин и заммэра по социальной политике Людмила Швецова покинули свои посты и перешли в Государственную думу.
В зоне риска: Палаты Гурьевых в Потаповском переулке The Village продолжает серию материалов о московских исторических домах в зоне риска. В новом выпуске — палаты Гурьевых в Потаповском переулке.
В зоне риска: Палаты Гурьевых в Потаповском переулке The Village продолжает серию материалов о московских исторических домах в зоне риска. В новом выпуске — палаты Гурьевых в Потаповском переулке.
Петр Бирюков назначен исполняющим обязанности мэра На время визита в Сеул делегации правительства Москвы во главе с Сергеем Собяниным столицей руководит Петр Бирюков
Петр Бирюков назначен исполняющим обязанности мэра На время визита в Сеул делегации правительства Москвы во главе с Сергеем Собяниным столицей руководит Петр Бирюков
За 5 лет в Москве построят 43 новые станции метро Власти Москвы до конца 2015 года планируют построить 79 километров новых линий метро и 43 станции
За 5 лет в Москве построят 43 новые станции метро Власти Москвы до конца 2015 года планируют построить 79 километров новых линий метро и 43 станции
Открытие планетария вновь перенесли Открытие московского планетария перенесено на 12 апреля 2011 года. Оно будет приурочено ко дню космонавтики
Открытие планетария вновь перенесли Открытие московского планетария перенесено на 12 апреля 2011 года. Оно будет приурочено ко дню космонавтики
Зимой будут обогревать ступени подземных переходов Владимир Ресин поручил проработать вопрос о возможности обогревать зимой ступени лестниц в подземных переходах и спусках в метро
Зимой будут обогревать ступени подземных переходов Владимир Ресин поручил проработать вопрос о возможности обогревать зимой ступени лестниц в подземных переходах и спусках в метро
Строительство религиозных объектов будут согласовывать с горожанами Строительство религиозных объектов в столице будет согласовываться с населением посредством общественных слушаний
Строительство религиозных объектов будут согласовывать с горожанами Строительство религиозных объектов в столице будет согласовываться с населением посредством общественных слушаний
Памятник Петру I могут демонтировать Памятник Петру I могут перенести в другое место. С такой инициативой выступил временно исполняющий обязанности мэра Владимир Ресин