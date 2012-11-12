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Рестораны

Бар «Синий Пушкин» переезжает на улицу Жуковского

Бар Сергея Шнурова «Синий Пушкин» съезжает с Херсонской улицы и открывается на Жуковского, 3.

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Рестораны

Бар «Синий Пушкин» переезжает на улицу Жуковского Бар Сергея Шнурова «Синий Пушкин» съезжает с Херсонской улицы и открывается на Жуковского, 3.

Новое место (Петербург): Ресторан-бар Solnce
Новое место
Новое место (Петербург): Ресторан-бар SolnceНебольшой ресторан-бар на «Спортивной» со смешанной кухней, внушительной коктейльной картой и панорамными окнами.
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Новое место (Петербург): Ресторан-бар Solnce
Новое место

Новое место (Петербург): Ресторан-бар Solnce Небольшой ресторан-бар на «Спортивной» со смешанной кухней, внушительной коктейльной картой и панорамными окнами.

Рестораны

Вторые «ПирО.Г.И.» откроются на «Чернышевской»

Петербургские «ПирО.Г.И.» станут сетью. Второй ресторан-бар откроется в декабре рядом со станцией метро «Чернышевская».

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Рестораны

Вторые «ПирО.Г.И.» откроются на «Чернышевской» Петербургские «ПирО.Г.И.» станут сетью. Второй ресторан-бар откроется в декабре рядом со станцией метро «Чернышевская».