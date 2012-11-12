Рестораны
Бар «Синий Пушкин» переезжает на улицу Жуковского
Бар Сергея Шнурова «Синий Пушкин» съезжает с Херсонской улицы и открывается на Жуковского, 3.
Рестораны
Бар «Синий Пушкин» переезжает на улицу Жуковского Бар Сергея Шнурова «Синий Пушкин» съезжает с Херсонской улицы и открывается на Жуковского, 3.
Новое место
Новое место (Петербург): Ресторан-бар SolnceНебольшой ресторан-бар на «Спортивной» со смешанной кухней, внушительной коктейльной картой и панорамными окнами.
Новое место
Новое место (Петербург): Ресторан-бар Solnce Небольшой ресторан-бар на «Спортивной» со смешанной кухней, внушительной коктейльной картой и панорамными окнами.
Рестораны
Вторые «ПирО.Г.И.» откроются на «Чернышевской»
Петербургские «ПирО.Г.И.» станут сетью. Второй ресторан-бар откроется в декабре рядом со станцией метро «Чернышевская».
Рестораны