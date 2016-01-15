Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

На Патриарших появится итальянский ресторан Maritozzo с кафе и баром

Заведение будет делиться на три части с отдельными меню

На Патриарших появится итальянский ресторан Maritozzo с кафе и баром

Ресторан с блюдами по себестоимости, гастрономическая карта Москвы и фестиваль фуд-траков
Ресторан с блюдами по себестоимости, гастрономическая карта Москвы и фестиваль фуд-траков The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Ресторан с блюдами по себестоимости, гастрономическая карта Москвы и фестиваль фуд-траков

Ресторан с блюдами по себестоимости, гастрономическая карта Москвы и фестиваль фуд-траков
The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели

На Цветном бульваре открывается ресторан итальянской кухни The Mad Cook

Заведение открывает бывший шеф-повар ресторана Christian

На Цветном бульваре открывается ресторан итальянской кухни The Mad Cook

В ресторане La Scarpetta появилось новое меню

Шеф-повар заведения Марко Якетта дополнил меню семейными блюдами

В ресторане La Scarpetta появилось новое меню