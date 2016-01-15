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Новое место

На Патриарших появится итальянский ресторан Maritozzo с кафе и баром

Заведение будет делиться на три части с отдельными меню

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Новое место

На Патриарших появится итальянский ресторан Maritozzo с кафе и баром Заведение будет делиться на три части с отдельными меню

Ресторан с блюдами по себестоимости, гастрономическая карта Москвы и фестиваль фуд-траков
Открытия недели
Ресторан с блюдами по себестоимости, гастрономическая карта Москвы и фестиваль фуд-траковThe Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
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Ресторан с блюдами по себестоимости, гастрономическая карта Москвы и фестиваль фуд-траков
Открытия недели

Ресторан с блюдами по себестоимости, гастрономическая карта Москвы и фестиваль фуд-траков The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели

Новое место

На Цветном бульваре открывается ресторан итальянской кухни The Mad Cook

Заведение открывает бывший шеф-повар ресторана Christian

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Новое место

На Цветном бульваре открывается ресторан итальянской кухни The Mad Cook Заведение открывает бывший шеф-повар ресторана Christian

Новости ресторанов

В ресторане La Scarpetta появилось новое меню

Шеф-повар заведения Марко Якетта дополнил меню семейными блюдами

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Новости ресторанов

В ресторане La Scarpetta появилось новое меню Шеф-повар заведения Марко Якетта дополнил меню семейными блюдами