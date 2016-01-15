Новое место
На Патриарших появится итальянский ресторан Maritozzo с кафе и баром
Заведение будет делиться на три части с отдельными меню
Новое место
На Патриарших появится итальянский ресторан Maritozzo с кафе и баром Заведение будет делиться на три части с отдельными меню
Открытия недели
Ресторан с блюдами по себестоимости, гастрономическая карта Москвы и фестиваль фуд-траковThe Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Открытия недели
Ресторан с блюдами по себестоимости, гастрономическая карта Москвы и фестиваль фуд-траков The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Новое место
На Цветном бульваре открывается ресторан итальянской кухни The Mad Cook
Заведение открывает бывший шеф-повар ресторана Christian
Новое место
На Цветном бульваре открывается ресторан итальянской кухни The Mad Cook Заведение открывает бывший шеф-повар ресторана Christian
Новости ресторанов
В ресторане La Scarpetta появилось новое меню
Шеф-повар заведения Марко Якетта дополнил меню семейными блюдами
Новости ресторанов