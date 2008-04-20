Моды и их скутеры Ретро-скутеры сейчас - это в основном такие же средства передвижения, какие были у модов. Рокеры ездили на мотоциклах, а моды выбирали итальянские скутеры. Посмотрим, как выглядели в то время их мотороллеры:
10 Лучших роликов о ретро-скутерах Чудесную подборку рекламных роликов опубликовал блог duvet-dayz.com. Must see для всех любителей ретро-скутеров и тех, кто по каким-либо причинам еще не заболел этой прекрасной ностальгией. Речь конечно пойдет в основном о веспе и ламбретте.
Защита скутера от дождя и угонщиков Protect 486 разработал дизайнер из Барселоны (Испания) Марк Граэльс Бальве (Marc Graells Ballve). Задача «ракушки» защитить ваш драгоценный скутер от дождя, грязи и, конечно же, угонщиков. Идею дизайнеру подсказал животное броненосец.
Календари Vespa Pin-up красотки рядом с легендарным скутером – что может быть лучше этого сочетания? Danger! Нажимая на этот пост, вы увидите около 100 полуобнаженных красавиц, позировавших для календарей Vespa – от Джеральдин Чаплин и Барбары Стилл до Марины Влади.
Где купить аксессуары для ретроскутера? Весна этого года ознаменовала собой настоящий скутер-бум в Москве. Классическая Vespa и ее азиатские аналоги Honda Giorno или Yamaha Vino стали доступными, и теперь даже курьер может без проблем приобрести себе не только практичное, но и красивое средство передвижения. Что уж говорить о различных модниках, повально пересевших...
Где купить аксессуары для ретроскутера? Весна этого года ознаменовала собой настоящий скутер-бум в Москве. Классическая Vespa и ее азиатские аналоги Honda Giorno или Yamaha Vino стали доступными, и теперь даже курьер может без проблем приобрести себе не только практичное, но и красивое средство передвижения. Что уж говорить о различных модниках, повально пересевших...
Красота и безопасность Jerome Costes придумал замечательные шлемы, которые сочетают в себе и красоту, безопасность и комфорт. (Ruby)
С «Веспой» по жизни За шестьдесят лет этот итальянский скутер превратился из ширпотреба в арт-объект и светский аксессуар.