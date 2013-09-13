Фильмы недели: «Интимные места», «Сэлинджер», «Риддик» Много русских голых тел в поисках удовлетворения, жизнеописание Сэлинджера и матч «Вин Дизель против монстров» — Милослав Чемоданов посмотрел новинки нашего проката.