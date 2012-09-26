Рецепты шефов
Вегетарианская брускетта с тофу в медово-горчичном соусе с лисичкамиШеф-повар вегетарианского ресторана Fresh Рикардо Моралес рассказал, как приготовить брускетту с лисичками и тофу в медово-горчичном соусе.
Рецепты шефов
Вегетарианская брускетта с тофу в медово-горчичном соусе с лисичками Шеф-повар вегетарианского ресторана Fresh Рикардо Моралес рассказал, как приготовить брускетту с лисичками и тофу в медово-горчичном соусе.
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Пока ты спал: Ранние завтраки в МосквеГде сытно поесть, если в 9:00 уже нужно быть в офисе? The Village собрал ранние завтраки Москвы и познакомился с меню.
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