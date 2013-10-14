Business Geek: Разговоры о зарплате, 3D-ручка и другие хиты недели Из Викисловаря: «Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо». H&F собирает самые интересные материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
Business Geek: Разговоры о зарплате, 3D-ручка и другие хиты недели Из Викисловаря: «Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо». H&F собирает самые интересные материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
Ссылки дня: Фантазии о Владимире Путине, Нобель по экономике и фламандские автопортреты
Нобелевская премия по экономике, фламандские автопортреты в туалете самолёта, европейские конкуренты «Добролёта» и эротические фантазии о Владимире Путине — в наших «Ссылках дня».