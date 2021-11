Что надеть: Платье Mary Katrantzou, свитшот Oh, my, часы Casio G-Shock Meadham Kirchhoff x Topshop, сумка Loewe, платье Mary Katrantzou, джемпер Markus Lupfer, часы G-shock, свитшот Oh, my, юбка Anna Sui, платок Roda и другие вещи в магазинах Москвы.