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На игле: Где шьют русские дизайнеры
Истории
На игле: Где шьют русские дизайнерыH&F разобрался в невидимой cтатистике лёгкой промышленности России и выяснил, почему на её благо трудятся сотни тысяч людей, но сделать русский H&M или Chanel пока не могут.
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На игле: Где шьют русские дизайнеры
Истории

На игле: Где шьют русские дизайнеры H&F разобрался в невидимой cтатистике лёгкой промышленности России и выяснил, почему на её благо трудятся сотни тысяч людей, но сделать русский H&M или Chanel пока не могут.

MuseLab: Как брейк-дансер из Вологды открыл швейную фабрику
Свое место
MuseLab: Как брейк-дансер из Вологды открыл швейную фабрикуРоман Москаленко бросил на родине два успешных бизнеса, перебрался в Москву и через пять лет создал цех пошива одежды с оборотом 600 000 рублей в месяц.
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MuseLab: Как брейк-дансер из Вологды открыл швейную фабрику
Свое место

MuseLab: Как брейк-дансер из Вологды открыл швейную фабрику Роман Москаленко бросил на родине два успешных бизнеса, перебрался в Москву и через пять лет создал цех пошива одежды с оборотом 600 000 рублей в месяц.