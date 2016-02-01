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Ситуация

В России ликвидируют Росфиннадзор

Функции ведомства передадут казначейству, налоговой и таможне

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Ситуация

В России ликвидируют Росфиннадзор Функции ведомства передадут казначейству, налоговой и таможне