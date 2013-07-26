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Фильмы недели: «Заклятие», «Росомаха: Бессмертный», «Мерзлая земля»
Фильмы недели: «Заклятие», «Росомаха: Бессмертный», «Мерзлая земля» Ходченкова против Росомахи, новый ужастик автора «Пилы» и «Астрала», эротичный триллер с Николасом Кейджем – Милослав Чемоданов посмотрел новинки нашего кинопроката.
Фильмы недели: «Заклятие», «Росомаха: Бессмертный», «Мерзлая земля»

Фильмы недели: «Заклятие», «Росомаха: Бессмертный», «Мерзлая земля»
Ходченкова против Росомахи, новый ужастик автора «Пилы» и «Астрала», эротичный триллер с Николасом Кейджем – Милослав Чемоданов посмотрел новинки нашего кинопроката.