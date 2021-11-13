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МЫ В СОЦСЕТЯХ

13 ноября 2021

Минюст включил основателя «Российской ЛГБТ-сети» в список иноагентов

ЛГБТ-активист смог получить налоговый вычет на своего мужа

В России не первый раз фактически признают брак между двумя мужчинами

ЛГБТ-активист смог получить налоговый вычет на своего мужа

«Добро пожаловать в Чечню»: Трейлер документалки от HBO о преследовании геев в республике

«У нас нет таких людей», уверял Кадыров

«Добро пожаловать в Чечню»: Трейлер документалки от HBO о преследовании геев в республике

Самый популярный ЛГБТ-паблик во «ВКонтакте» заблокируют за отрицание семейных ценностей

Пока что оба сообщества доступны

Самый популярный ЛГБТ-паблик во «ВКонтакте» заблокируют за отрицание семейных ценностей

Горячая линия помощи ЛГБТ
Горячая линия помощи ЛГБТ The Village узнал, кто звонит на телефон доверия «Российской ЛГБТ-сети», что такое кошмар «маленького гомофобного городка» и как меняется отношение родителей ЛГБТ к своим детям
Горячая линия помощи ЛГБТ

Горячая линия помощи ЛГБТ
The Village узнал, кто звонит на телефон доверия «Российской ЛГБТ-сети», что такое кошмар «маленького гомофобного городка» и как меняется отношение родителей ЛГБТ к своим детям