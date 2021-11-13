ЛГБТ-активист смог получить налоговый вычет на своего мужа
В России не первый раз фактически признают брак между двумя мужчинами
«Добро пожаловать в Чечню»: Трейлер документалки от HBO о преследовании геев в республике
«У нас нет таких людей», уверял Кадыров
Самый популярный ЛГБТ-паблик во «ВКонтакте» заблокируют за отрицание семейных ценностей
Пока что оба сообщества доступны
Горячая линия помощи ЛГБТ The Village узнал, кто звонит на телефон доверия «Российской ЛГБТ-сети», что такое кошмар «маленького гомофобного городка» и как меняется отношение родителей ЛГБТ к своим детям