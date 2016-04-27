Подписка
Поиск по сайту
Новости
Город
Люди
Бизнес
Развлечения
Еда
Стиль
Дети
Купить рекламу
МЫ В СОЦСЕТЯХ
twitter
facebook*
youtube
telegram
instagram*
Люди в городе
Российские немцы — о жизни в двух культурах
The Village поговорил с российскими немцами об их предках, восстановлении республики немцев Поволжья и особенностях жизни в двух культурах
Люди в городе
Российские немцы — о жизни в двух культурах
The Village поговорил с российскими немцами об их предках, восстановлении республики немцев Поволжья и особенностях жизни в двух культурах