Прокуратура предписала губернатору следить за Жилинспекцией из-за «РосЖКХ»
Генеральная прокуратура нашла нарушения в отказе Жилинспекции работать по заявлениям, отправленным через «РосЖКХ». Служба не стала возбуждать дело, а вынесла представление губернатору.
Прокуратура предписала губернатору следить за Жилинспекцией из-за «РосЖКХ» Генеральная прокуратура нашла нарушения в отказе Жилинспекции работать по заявлениям, отправленным через «РосЖКХ». Служба не стала возбуждать дело, а вынесла представление губернатору.
Администрация Петербурга назвала «РосЖКХ» прикрытием для хакеров
Смольный рекомендовал горожанам не пользоваться сервисом «РосЖКХ», так как это, по их мнению, усложняет процесс подачи обращений чиновникам и к тому же небезопасно.
Администрация Петербурга назвала «РосЖКХ» прикрытием для хакеров Смольный рекомендовал горожанам не пользоваться сервисом «РосЖКХ», так как это, по их мнению, усложняет процесс подачи обращений чиновникам и к тому же небезопасно.
Жилкоминспекцию Петербурга заставили принимать жалобы от «РосЖКХ»
После медиаскандала вокруг начальника Жилищно-коммунальной инспекции и многочисленных обращений в прокуратуру чиновники начнут принимать жалобы, приходящие через сервис Навального «РосЖКХ».
Жилкоминспекцию Петербурга заставили принимать жалобы от «РосЖКХ» После медиаскандала вокруг начальника Жилищно-коммунальной инспекции и многочисленных обращений в прокуратуру чиновники начнут принимать жалобы, приходящие через сервис Навального «РосЖКХ».
Глава Жилинспекции заявил, что сервис Навального не заставит чиновников работать Государственная жилищная инспекция обещает игнорировать жалобы горожан на проблемы в ЖКХ, отправленные с помощью сервиса, запущенного фондом Алексея Навального.
Цифра дня: Как «РосЖКХ» осложнил жизнь чиновникам
Проект «РосЖКХ» подвёл итоги первой недели своей работы.
Цифра дня: Как «РосЖКХ» осложнил жизнь чиновникам Проект «РосЖКХ» подвёл итоги первой недели своей работы.
Фонд Навального запустил сайт «РосЖКХ»
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального запустил сайт «РосЖКХ», который позволяет жаловаться ЖКХ; курирует проект Дмитрий Левенец — создатель похожего сервиса «ДомДворДороги».