Администрация Петербурга назвала «РосЖКХ» прикрытием для хакеров

Смольный рекомендовал горожанам не пользоваться сервисом «РосЖКХ», так как это, по их мнению, усложняет процесс подачи обращений чиновникам и к тому же небезопасно.