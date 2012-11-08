вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Ситуация

Прокуратура предписала губернатору следить за Жилинспекцией из-за «РосЖКХ»

Генеральная прокуратура нашла нарушения в отказе Жилинспекции работать по заявлениям, отправленным через «РосЖКХ». Служба не стала возбуждать дело, а вынесла представление губернатору.

0
Ситуация

Прокуратура предписала губернатору следить за Жилинспекцией из-за «РосЖКХ» Генеральная прокуратура нашла нарушения в отказе Жилинспекции работать по заявлениям, отправленным через «РосЖКХ». Служба не стала возбуждать дело, а вынесла представление губернатору.

Ситуация

Администрация Петербурга назвала «РосЖКХ» прикрытием для хакеров

Смольный рекомендовал горожанам не пользоваться сервисом «РосЖКХ», так как это, по их мнению, усложняет процесс подачи обращений чиновникам и к тому же небезопасно.

1
Ситуация

Администрация Петербурга назвала «РосЖКХ» прикрытием для хакеров Смольный рекомендовал горожанам не пользоваться сервисом «РосЖКХ», так как это, по их мнению, усложняет процесс подачи обращений чиновникам и к тому же небезопасно.

Ситуация

Жилкоминспекцию Петербурга заставили принимать жалобы от «РосЖКХ»

После медиаскандала вокруг начальника Жилищно-коммунальной инспекции и многочисленных обращений в прокуратуру чиновники начнут принимать жалобы, приходящие через сервис Навального «РосЖКХ».

1
Ситуация

Жилкоминспекцию Петербурга заставили принимать жалобы от «РосЖКХ» После медиаскандала вокруг начальника Жилищно-коммунальной инспекции и многочисленных обращений в прокуратуру чиновники начнут принимать жалобы, приходящие через сервис Навального «РосЖКХ».

Ситуация
Глава Жилинспекции заявил, что сервис Навального не заставит чиновников работатьГосударственная жилищная инспекция обещает игнорировать жалобы горожан на проблемы в ЖКХ, отправленные с помощью сервиса, запущенного фондом Алексея Навального.
2
Ситуация

Глава Жилинспекции заявил, что сервис Навального не заставит чиновников работать Государственная жилищная инспекция обещает игнорировать жалобы горожан на проблемы в ЖКХ, отправленные с помощью сервиса, запущенного фондом Алексея Навального.

Город

Цифра дня: Как «РосЖКХ» осложнил жизнь чиновникам

Проект «РосЖКХ» подвёл итоги первой недели своей работы.

7
Город

Цифра дня: Как «РосЖКХ» осложнил жизнь чиновникам Проект «РосЖКХ» подвёл итоги первой недели своей работы.

Город

Фонд Навального запустил сайт «РосЖКХ»

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального запустил сайт «РосЖКХ», который позволяет жаловаться ЖКХ; курирует проект Дмитрий Левенец — создатель похожего сервиса «ДомДворДороги».

5
Город

Фонд Навального запустил сайт «РосЖКХ» Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального запустил сайт «РосЖКХ», который позволяет жаловаться ЖКХ; курирует проект Дмитрий Левенец — создатель похожего сервиса «ДомДворДороги».