12 выставок лета Рубенс и Брейгель в Пушкинском, Джеймс Бонд в Мультимедиа Арт Музее и «Манифеста» в Санкт-Петербурге среди главных выставок лета 2014
12 выставок лета Рубенс и Брейгель в Пушкинском, Джеймс Бонд в Мультимедиа Арт Музее и «Манифеста» в Санкт-Петербурге среди главных выставок лета 2014
Интерьер недели (Москва): ADD Bureau Офис бюро авторского интерьера, больше напоминающий роскошные апартаменты.
Интерьер недели (Москва): ADD Bureau Офис бюро авторского интерьера, больше напоминающий роскошные апартаменты.
В Третьяковку привезли картины из Лувра и Орсе В Третьяковской галерее открывается выставка произведений искусства из собраний Лувра и музея Орсе. Работы Писсаро, Моне, Гогена можно увидеть до 14 ноября