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Скажи по-русски: Почему компании отказываются от английских названий
Истории
Скажи по-русски: Почему компании отказываются от английских названийThe Village выяснил, зачем российские фирмы отказываются от иностранных имён и придумывают новые бренды на русском
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Скажи по-русски: Почему компании отказываются от английских названий
Истории

Скажи по-русски: Почему компании отказываются от английских названий The Village выяснил, зачем российские фирмы отказываются от иностранных имён и придумывают новые бренды на русском