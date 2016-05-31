Прокуратура обжаловала приговор участникам гонки на «Гелендвагене»
Ранее двух участников гонок приговорили к исправительным работам и штрафу
В МВД проверят информацию о вымогательстве у осужденного за гонки на «Гелендвагене»
Ранее Шамсуаров написал, что с него требовали 500 тысяч долларов в обмен на закрытие дела
Сына вице-президента «Лукойла» приговорили к обязательным работам за гонки с полицией (обновлено)
Прокуратура требовала для него два года и один месяц лишения свободы
Участника гонки на Gelandewagen обязали чистить фонтаны
Также в качестве исправительных работ ему поручили красить заборы на детской площадке и прокладывать трубы
После гонки на машине сына вице-президента «Лукойла» возбудили два дела
Участников гонки подозревают в хулиганстве и оскорблении представителей власти