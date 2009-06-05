Река Деп, Амурская область, Россия Здесь, на Депе, я когда-то учился плавать, ловить рыбу, ставить палатки и собирать байдарку типа Таймень. Чуть ли не каждый год мы с родителями и знакомыми «покоряли» этот детско-женский, нулёвый по туристической категории маршрут. Спустя семь лет по прежнему узнаю повороты, плёсы, мари, сопки и скальники.
Столицу повидал, пришельцев не встречал Здесь, в Москве, я бываю исключительно набегами. Возможно именно по этой причине город не успел меня ни напугать, ни отвратить. Из тех шести дней, что я провёл в столице нашей Родины, все они были насыщены встречами, прогулками по Воробьёвым горам и покатушками на теплоходике.