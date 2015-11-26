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Гид The Village
Самые популярные блюда Петербурга
Тортелли с бурратой и чёрным трюфелем, закуска «Московская», вишнёвый пирог с шариком мороженого — The Village узнал, какие блюда любят не ресторанные обозреватели, а обычные посетители ресторанов
Гид The Village
Самые популярные блюда Петербурга
Тортелли с бурратой и чёрным трюфелем, закуска «Московская», вишнёвый пирог с шариком мороженого — The Village узнал, какие блюда любят не ресторанные обозреватели, а обычные посетители ресторанов