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Самые популярные блюда Петербурга

Самые популярные блюда ПетербургаТортелли с бурратой и чёрным трюфелем, закуска «Московская», вишнёвый пирог с шариком мороженого — The Village узнал, какие блюда любят не ресторанные обозреватели, а обычные посетители ресторанов

Самые популярные блюда Петербурга

Самые популярные блюда Петербурга
Тортелли с бурратой и чёрным трюфелем, закуска «Московская», вишнёвый пирог с шариком мороженого — The Village узнал, какие блюда любят не ресторанные обозреватели, а обычные посетители ресторанов