Новости
На Невском проспекте заработает фуд-кост-ресторан Тik-tak
Закуски будут стоить от 73 рублей, а горячие блюда — от 82 рублей, но посетителям придется оплачивать проведенное в заведении время
Новости
На Невском проспекте заработает фуд-кост-ресторан Тik-tak Закуски будут стоить от 73 рублей, а горячие блюда — от 82 рублей, но посетителям придется оплачивать проведенное в заведении время
Новости
На Московском проспекте открылся ресторан «Териберка»
Заведение северной русской кухни — новый проект шеф-повара Рустама Тангирова
Новости
На Московском проспекте открылся ресторан «Териберка» Заведение северной русской кухни — новый проект шеф-повара Рустама Тангирова
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На Киевской улице открылся гастробар «Копченый»
Это семейное заведение шеф-повара Рустама Тангирова
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На Киевской улице открылся гастробар «Копченый» Это семейное заведение шеф-повара Рустама Тангирова
Рецепты шефов
Обмани меня: Как сделать из паштета помидор, а из творога — гребешокThe Village попросил московских шеф-поваров рассказать, как приготовить блюда, которые на самом деле не являются тем, чем кажутся
Рецепты шефов