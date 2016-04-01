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Новости

На Невском проспекте заработает фуд-кост-ресторан Тik-tak

Закуски будут стоить от 73 рублей, а горячие блюда — от 82 рублей, но посетителям придется оплачивать проведенное в заведении время

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Новости

На Невском проспекте заработает фуд-кост-ресторан Тik-tak Закуски будут стоить от 73 рублей, а горячие блюда — от 82 рублей, но посетителям придется оплачивать проведенное в заведении время

Новости

На Московском проспекте открылся ресторан «Териберка»

Заведение северной русской кухни — новый проект шеф-повара Рустама Тангирова

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Новости

На Московском проспекте открылся ресторан «Териберка» Заведение северной русской кухни — новый проект шеф-повара Рустама Тангирова

Новости

На Киевской улице открылся гастробар «Копченый»

Это семейное заведение шеф-повара Рустама Тангирова

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Новости

На Киевской улице открылся гастробар «Копченый» Это семейное заведение шеф-повара Рустама Тангирова

Обмани меня: Как сделать из паштета помидор, а из творога — гребешок
Рецепты шефов
Обмани меня: Как сделать из паштета помидор, а из творога — гребешокThe Village попросил московских шеф-поваров рассказать, как приготовить блюда, которые на самом деле не являются тем, чем кажутся
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Обмани меня: Как сделать из паштета помидор, а из творога — гребешок
Рецепты шефов

Обмани меня: Как сделать из паштета помидор, а из творога — гребешок The Village попросил московских шеф-поваров рассказать, как приготовить блюда, которые на самом деле не являются тем, чем кажутся