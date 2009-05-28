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Ситуация
Солянка в Петербурге. День рождения и не только
В то время как лето силится заявить о своих правах, мы сообщаем о своих видах на этот сезон -- вашему вниманию предлагается своего рода summer preview.
Ситуация
Солянка в Петербурге. День рождения и не только
В то время как лето силится заявить о своих правах, мы сообщаем о своих видах на этот сезон -- вашему вниманию предлагается своего рода summer preview.