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Как москвичи протестуют против вырубки деревьев в «Кусково»
Как москвичи протестуют против вырубки деревьев в «Кусково» К митингу в защиту парка The Village попытался разобраться в ситуации, сложившейся из-за строительства шестиполосной трассы
Как москвичи протестуют против вырубки деревьев в «Кусково»

Как москвичи протестуют против вырубки деревьев в «Кусково»
К митингу в защиту парка The Village попытался разобраться в ситуации, сложившейся из-за строительства шестиполосной трассы