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Ситуация
Как москвичи протестуют против вырубки деревьев в «Кусково»
К митингу в защиту парка The Village попытался разобраться в ситуации, сложившейся из-за строительства шестиполосной трассы
Ситуация
Как москвичи протестуют против вырубки деревьев в «Кусково»
К митингу в защиту парка The Village попытался разобраться в ситуации, сложившейся из-за строительства шестиполосной трассы