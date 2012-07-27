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Под Подольском появится сафари-парк

В Подольске может открыться сафари-парк

Под Подольском появится сафари-парк
В Подольске может открыться сафари-парк

В Мневниковской пойме откроют метро «Парк чудес»

На территории Мневниковской поймы появится две станции метро мелкого заложения.

В Мневниковской пойме откроют метро «Парк чудес»
На территории Мневниковской поймы появится две станции метро мелкого заложения.

В Подмосковье обустроят сафари-парк с зубрами и ламами

В посёлке Ленинские Горки в Московской области могут создать сафари-парк с канатной дорогой, фермой с домашними животными и зоной для ловли экзотических рыб.

В Подмосковье обустроят сафари-парк с зубрами и ламами
В посёлке Ленинские Горки в Московской области могут создать сафари-парк с канатной дорогой, фермой с домашними животными и зоной для ловли экзотических рыб.