Под Подольском появится сафари-парк В Подольске может открыться сафари-парк
В Мневниковской пойме откроют метро «Парк чудес»
На территории Мневниковской поймы появится две станции метро мелкого заложения.
В Мневниковской пойме откроют метро «Парк чудес» На территории Мневниковской поймы появится две станции метро мелкого заложения.
В Подмосковье обустроят сафари-парк с зубрами и ламами
В посёлке Ленинские Горки в Московской области могут создать сафари-парк с канатной дорогой, фермой с домашними животными и зоной для ловли экзотических рыб.