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Новое место: Osteria della Piazza Bianca
Новое место
Новое место: Osteria della Piazza Bianca На «Белорусской» открылся Osteria della Piazza Bianca — третий по счёту, флагманский и более дорогой ресторан сети Osteria.
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Новое место: Osteria della Piazza Bianca
Новое место

Новое место: Osteria della Piazza Bianca На «Белорусской» открылся Osteria della Piazza Bianca — третий по счёту, флагманский и более дорогой ресторан сети Osteria.