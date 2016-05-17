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В Москве пройдёт саммит Культурного форума мировых городов

Мероприятие пройдёт с 5 по 7 октября

В Москве пройдёт саммит Культурного форума мировых городов
Мероприятие пройдёт с 5 по 7 октября