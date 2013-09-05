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Овощная самоса Манжила Мандала
Овощная самоса Манжила Мандала Шеф-повар петербургского ресторана Oh! Mumbai Манжил Мандал рассказал The Village, как приготовить традиционное индийское блюдо – пирожки самоса с овощной и мясной начинками.
Овощная самоса Манжила Мандала

Овощная самоса Манжила Мандала
Шеф-повар петербургского ресторана Oh! Mumbai Манжил Мандал рассказал The Village, как приготовить традиционное индийское блюдо – пирожки самоса с овощной и мясной начинками.