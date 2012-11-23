Реакция
Проживший два месяца в Шереметьеве японец вернулся в Токио
В японских изданиях Тэтсуя Або назвали «журналистом-самозванцем»
Реакция
Проживший два месяца в Шереметьеве японец вернулся в Токио В японских изданиях Тэтсуя Або назвали «журналистом-самозванцем»
Фильмы недели
Фильмы недели: «Самозванец», «Мой парень — псих», «Грязная кампания за честные выборы»Каждый четверг Милослав Чемоданов смотрит три новых фильма, вышедшие в российский прокат, чтобы в пятницу рассказать о них.
Фильмы недели