Когда просыпаются и ложатся спать города The Village узнал, как в разных странах связаны между собой время подъёма и сна, восхода и захода солнца, а также часы работы местных заведений
Когда просыпаются и ложатся спать города The Village узнал, как в разных странах связаны между собой время подъёма и сна, восхода и захода солнца, а также часы работы местных заведений
Какие «селфи» делают горожане The Village изучил исследование проекта Selfiecity, анализирующего самострелы в Instagram жителей пяти мегаполисов, и выяснил, что москвичи на автопортретах улыбаются реже всех
Какие «селфи» делают горожане The Village изучил исследование проекта Selfiecity, анализирующего самострелы в Instagram жителей пяти мегаполисов, и выяснил, что москвичи на автопортретах улыбаются реже всех
Странные танцы: Александра Петрачкова о новой форме протеста в Бразилии Журналист Александра Петрачкова — о том, как разным социальным группам ужиться в одной городской среде и почему бразильский опыт может через двадцать лет пригодиться Москве.