Фильмы недели: «Гравитация», «Вечное возвращение», «Астрал 2» Сандра Баллок и Джордж Клуни в космосе, новая Кира Муратова, продолжение одного из самых страшных ужастиков последних лет – Милослав Чемоданов посмотрел новые фильмы в нашем прокате.
Фильмы недели: «Гравитация», «Вечное возвращение», «Астрал 2» Сандра Баллок и Джордж Клуни в космосе, новая Кира Муратова, продолжение одного из самых страшных ужастиков последних лет – Милослав Чемоданов посмотрел новые фильмы в нашем прокате.
Планы на осень: Фильмы, выставки, концерты, книги, новые кафе и марки Чего ждать от последних двух месяцев осени в московских кинотеатрах, ресторанах, магазинах, выставочных центрах и на концертных площадках — в планах The Village.
Планы на осень: Фильмы, выставки, концерты, книги, новые кафе и марки Чего ждать от последних двух месяцев осени в московских кинотеатрах, ресторанах, магазинах, выставочных центрах и на концертных площадках — в планах The Village.
Amfest 2013: Гид по кинофестивалю C 18 по 29 сентября в кинотеатре «Горизонт» пройдёт фестиваль американского кино — Amfest 2013. The Village выбрал из программы 11 фильмов, заслуживающих особого внимания.