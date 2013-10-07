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Любимое место
Саша Боярская о пончиковой Krispy Kreme
Посол Nike+ в России Саша Боярская рассказала The Village о привязанности к местам, которые позволяют чувствовать себя как в Нью-Йорке и о том, что горячий пончик — большое счастье.
Любимое место
Саша Боярская о пончиковой Krispy Kreme
Посол Nike+ в России Саша Боярская рассказала The Village о привязанности к местам, которые позволяют чувствовать себя как в Нью-Йорке и о том, что горячий пончик — большое счастье.
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