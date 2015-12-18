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Красота без жертв
Не то, чем кажется: Почему вся планета так любит корейскую косметику
Крем-капкейк, помада-кролик, мыло-котик — The Village рассказывает, как с подачи корейских марок бьюти-шопинг в Москве становится веселее
Красота без жертв
Не то, чем кажется: Почему вся планета так любит корейскую косметику
Крем-капкейк, помада-кролик, мыло-котик — The Village рассказывает, как с подачи корейских марок бьюти-шопинг в Москве становится веселее