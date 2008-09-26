Чем заняться в Хельсинки на каникулах: 7 новых достопримечательностей Посмотрите, как похорошела столица Финляндии: современная библиотека, подземный музей, гастрокластер на скотобойне и модная сауна у моря
Чем заняться в Хельсинки на каникулах: 7 новых достопримечательностей Посмотрите, как похорошела столица Финляндии: современная библиотека, подземный музей, гастрокластер на скотобойне и модная сауна у моря
Сауна в облаках или атипичные скандинавы В это сложно поверить, но этой зимой в Илласе (Скандинавия) будет запущен первый подъемник-сауна.